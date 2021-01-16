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«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси

16 января 2021 19:01
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Новости Беларуси. Ярослав Шило и Шалимар Тальби – чемпионы Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 января в национальном первенстве сыграли финальные матчи. В мужской главной дуэли будущему победителю противостоял Иван Лютаревич. Серьезной борьбы не получилось. Первый сеяный доказал фаворитский статус, оформив викторию в двух сетах – 6:4, 6:0.

«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси-1

Ярослав Шило, чемпион Беларуси по теннису:
Хотелось бы подольше поиграть. Соперник Ваня Лютаревич оказался немножко неготовым, менее стрессоустойчивым, так сказать. Это показал первый гейм первого сета и концовка второго сета.

«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси-4

Женский финал, в отличие от мужского, продолжался значительно дольше. Юлия Готовко и Шалимар Тальби никак не могли выяснить, кто все-таки сильнее на данный момент. В итоге больше сил оказалось у Тальби. Финальные цифры – 6:3, 4:6, 6:4.

«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси-7

Шалимар Тальби, чемпионка Беларуси по теннису:
Соперник хорошего уровня. В принципе, с такими игроками ты свою игру можешь оценить. Победа над хорошим игроком намного важнее, чем над игроком, который ниже уровня.

# Теннис # Ярослав Шило # Шалимар Тальби # Иван Лютаревич # Юлия Готовко # Фотофакт

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