«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Ярослав Шило и Шалимар Тальби – чемпионы Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 января в национальном первенстве сыграли финальные матчи. В мужской главной дуэли будущему победителю противостоял Иван Лютаревич. Серьезной борьбы не получилось. Первый сеяный доказал фаворитский статус, оформив викторию в двух сетах – 6:4, 6:0.

Ярослав Шило, чемпион Беларуси по теннису:

Хотелось бы подольше поиграть. Соперник Ваня Лютаревич оказался немножко неготовым, менее стрессоустойчивым, так сказать. Это показал первый гейм первого сета и концовка второго сета.

Женский финал, в отличие от мужского, продолжался значительно дольше. Юлия Готовко и Шалимар Тальби никак не могли выяснить, кто все-таки сильнее на данный момент. В итоге больше сил оказалось у Тальби. Финальные цифры – 6:3, 4:6, 6:4.