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Нападающий Даниил Сотишвили подписал контракт с минским «Динамо»

15 июля 2023 14:09
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Минское «Динамо» продолжает усиливаться перед стартом нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий Даниил Сотишвили подписал контракт с минским «Динамо» -1

Нападающий Даниил Сотишвили подписал двусторонний контракт на два сезона. В минувшем розыгрыше форвард провел в КХЛ две игры, набрал 1 очко. В МХЛ в составе «Динамо-Шинника» сыграл 51 матч, заработал 65 результативных баллов и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. Кроме того, в чемпионате Беларуси сыграл 6 матчей плей-офф за жлобинский «Металлург».

Также двусторонний контракт на два сезона подписан с нападающим Сергеем Кузнецовым. В прошлом сезоне в составе «зубров» игрок провел 7 игр. А в чемпионате Беларуси помог «Металлургу» завоевать Кубок Президента. Кроме этого, «Динамо» заключило пробные контракты с пятью игроками. Это вратарь Тихон Чайка, защитники Олег Пожиган и Константин Волочко, а также нападающие Кирилл Вахильчук и Егор Бориков.

Уже завтра, 16 июля, у столичной команды стартует учебно-тренировочный сбор, во время которого дружина проведет 7 товарищеских матчей. Первый из них запланирован на 31 июля против «Адмирала» из Владивостока. Начало регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 назначено на 1 сентября. «Зубры» откроют сезон выездной серией матчем против «Нефтехимика».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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