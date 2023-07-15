«Атмосфера замечательная!» В Минске стартовал второй этап открытого ЧБ по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. На столичной «Палова-арене» стартовал второй этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В субботу, 15 июля, отношения выясняли команды парней до 18 лет, а так же женщины и мужчины в категории общая.

Данная разновидность баскетбола пользуется популярностью в Беларуси. Соревнования стабильно собирают большое количество любителей, которые выходят на корты и показывают, на что способны. В каждом этапе участие принимает все больше и больше команд. И данный старт не стал исключением.

Денис Мацулевич, начальник отдела по проведению соревнований Белорусской федерации баскетбола:

Мы с каждым годом развиваемся. В первом этапе собрали рекорд, сейчас обновление рекорда – 219 команд, а это более 850 участников за два дня. Девять категорий. Мы рады, что национальная лига и баскетбол 3х3 в Беларуси развивается. Мы видим, что любительский баскетбол, не только мужской, но и женский, развивается: восемь команд было на первом этапе, сейчас – 12. И мы рады, что участницы здесь показывают свои навыки и выявляют сильнейшего на площадке.

Соревнования женщин в общей категории впервые состоялись на предыдущем этапе чемпионата страны и уже набрали популярность. Тогда викторию в этом виде состязаний праздновала команда «Предпоследний танец». И свой чемпионский статус девушки смогли подтвердить. У них вновь первое место.

Татьяна Товстик, игрок команды «Предпоследний танец»:

Атмосфера замечательная, мы очень рады. Спасибо федерации, что отделила женскую категорию, потому что благодаря этому команд прибавилось женских. То есть те, кто раньше боялись, может быть, заявляться с профессионалами, теперь заявились в общую категорию, женскую – это супер. Мы готовы были заявляться в любом случае либо в ту, либо в другую категорию, но очень сложно сражаться с представителями сборной. Потому что сами понимаете: и возраст, и подготовка другая. Поэтому, если честно, мы не надеялись, но очень обрадовались, что появилась новая категория. И это здорово.