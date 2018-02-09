Эдуард Дубров: «Подержали жар-птицу за хвост и отпустили. В этом году, если такое будет, постараемся уже хвост оторвать»

Новости Беларуси. В 2017 году женская сборная Беларуси по теннису громко заявила миру о себе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако в новом сезоне девушки все начинают с чистого листа.
Новости Беларуси. В 2017 году женская сборная Беларуси по теннису громко заявила миру о себе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако в новом сезоне девушки все начинают с чистого листа.
Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Подержали жар-птицу за хвост и отпустили. В этом году, если такое будет, постараемся уже хвост оторвать.
Больше о том, как сборная настроена перед матчами, здесь.