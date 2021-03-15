Сергей Тетерин на открытии теннисного центра в Гродно: «Это последние современные технологии воздухоопорных конструкций»

Новости Беларуси. Первый в Беларуси теннисный центр, выполненный из воздухоопорных конструкций, открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый в Беларуси теннисный центр, выполненный из воздухоопорных конструкций, открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теннисный центр уникален, ведь воздухоопорная конструкция размером 80 на почти 40 метров изготовлена из трехслойного покрытия. Благодаря уникальным характеристикам материала, заниматься с комфортом можно будет даже в летний зной. Внутри центра разместились четыре корта с профессиональным покрытием хард, раздевалки, тренерские и административно-бытовые помещения.
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Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Это объект сегодня гораздо, наверное, дешевле, чем многие строящиеся объекты до этого. Это последние современные технологии воздухоопорных конструкций. Я думаю, что он послужит. 20 лет сегодня гарантии на его работу. За эти 20 лет, я думаю, что в Гродно появятся новые звездочки и звезды тенниса.