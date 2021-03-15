Чемпионат Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» разгромил речицкий «Спутник», а БАТЭ обыграл «Слуцк»

Новости Беларуси. 14 марта тремя матчами завершился первый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Брест» на выезде разгромил дебютанта Высшей лиги – речицкий «Спутник» – 4:0. Счет с пенальти открыл Павел Седько, преимущество удвоил Станислав Беленький, Александр Шестюк сделал цифры на табло 3:0, а счет до разгромного довел Василий Журневич.

В другом противостоянии дня «Неман» и «Витебск» сыграли вничью – 0:0. В последней встрече стартового тура БАТЭ уверенно обыграл «Слуцк» – 3:0. Голы на счету Шахбоза Умарова, Неманьи Милича, Максима Скавыша.