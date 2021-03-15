Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» разгромил речицкий «Спутник», а БАТЭ обыграл «Слуцк»

15 марта 2021 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 марта тремя матчами завершился первый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» разгромил речицкий «Спутник», а БАТЭ обыграл «Слуцк»-1

«Динамо-Брест» на выезде разгромил дебютанта Высшей лиги – речицкий «Спутник» – 4:0. Счет с пенальти открыл Павел Седько, преимущество удвоил Станислав Беленький, Александр Шестюк сделал цифры на табло 3:0, а счет до разгромного довел Василий Журневич.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» разгромил речицкий «Спутник», а БАТЭ обыграл «Слуцк»-4

В другом противостоянии дня «Неман» и «Витебск» сыграли вничью – 0:0. В последней встрече стартового тура БАТЭ уверенно обыграл «Слуцк» – 3:0. Голы на счету Шахбоза Умарова, Неманьи Милича, Максима Скавыша.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» разгромил речицкий «Спутник», а БАТЭ обыграл «Слуцк»-7

Второй тур стартует 19 марта.

# Футбол Беларуси # Павел Седько # Станислав Беленький # Александр Шестюк # Неманья Милич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров
15 марта 2021 12:15

В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров

Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым
13 марта 2021 20:12

Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым

Жлобинский «Металлург» вышел в полуфинал ЧБ по хоккею
13 марта 2021 20:11

Жлобинский «Металлург» вышел в полуфинал ЧБ по хоккею