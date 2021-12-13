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Сергей Стась о победе над сборной Дании: «Понимаем, что это сейчас не самая важная игра»

13 декабря 2021 20:19
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает борьбу за единственную путевку в элиту чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Сергея Стася сражаются в первом дивизионе и делают это достаточно успешно. Завершился матч с венграми, мы вновь сильнее – 8:2.  

Сергей Стась о победе над сборной Дании: «Понимаем, что это сейчас не самая важная игра»-1

А в дебютном противостоянии были повержены датчане. В ворота соперника влетели 9 шайб. Притом, что оппоненты решились только на один результативный бросок. Белорусы на протяжении всего матча действовали первым номером. Но особенно старались Демченко и Суворов. У обоих по три бомбардирских балла.  

Сергей Стась о победе над сборной Дании: «Понимаем, что это сейчас не самая важная игра»-4

Сергей Кузнецов, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:  
Первые минут 10 вообще сумбур был, но потом немножко стали с головой играть, и получилось, что с таким счетом выиграли. Но все равно в концовке начали переигрывать, счет позволял нам так играть, но и немножко желания было больше, чем эмоций.  

Сергей Стась о победе над сборной Дании: «Понимаем, что это сейчас не самая важная игра»-7

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:  
С каждой минутой, с каждым периодом мы прибавляли в движении, здорово двигались с шайбой, прессинговали. Но мы все понимаем, что это сейчас не самая важная игра. Мы положили маленький пазл, выиграли маленькое сражение, но у нас еще все впереди.  

Готовы, они рвутся, глаза горят, то есть это было для меня немножко… Только вышли со льда, только отыграли смену – они снова готовы. Это классное ощущение.  

Сергей Стась о победе над сборной Дании: «Понимаем, что это сейчас не самая важная игра»-10

14 декабря у сборной Беларуси перерыв. А затем молодежку ждут еще три дуэли. Ближайший оппонент – сверстники из Латвии.  

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Сергей Кузнецов # Валентин Демченко # Александр Суворов # Фотофакт

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