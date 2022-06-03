«Девочки все выполнили». Кто поедет представлять Минск на республиканский этап «Кожаного мяча»?

Новости Беларуси. Определились победитель и призеры городского этапа республиканских соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девять команд девочек 2011-2013-х годов рождения на протяжении недели вели борьбу на уровне группового этапа, а 3 июня в стыковых матчах были определены сильнейшие коллективы турнира.

На этих соревнованиях был явный фаворит. В финальных предматчевых прогнозах специалисты именно этой команде отдавали предпочтение и прочили ей чемпионство. В итоге юные футболистки Октябрьского района оправдали ожидания: в финале девчонки нанесли поражение команде Центрального района со счетом 6:3 и заняли первое место. После финального свистка эмоции били ключом, несмотря на фаворитский статус, радости победительниц не было предела. Тренерская оценка игры подопечных была рациональной и сдержанной.

Павел Козловский, тренер-администратор команды Октябрьского района:

В принципе, игра была неплохая, но девочки немножко расслабились, так как уже предчувствовали, что будут играть на республике. Немножко слабовато сыграли. Могли получше сыграть. Планируем на республике быть в призах. Дети талантливые есть, да, конечно. Я думаю, что половина этих девочек отыграют «Кожаный мяч» и перейдут в профессиональную основу. Пойдут в СДЮШОРы, в спортивные школы.

Серебряный призер, команда Центрального района, несмотря на поражение в финале, в целом осталась в выигрыше. Ведь путевки в финал республиканского турнира завоевали две дружины.

Игорь Юртов, тренер команды Центрального района:

Результат по игре, даже я доволен игрой. Даже думали, что будет немножко хуже. Но девочкам дал хорошую установку: чтобы от оборонки и на контратаках. Девочки все выполнили. То, что смогли, мы сыграли. Как говорится, свой футбол, я доволен ими. Они свое сделали. Выше головы не прыгнешь. Команда Октябрьского района намного сильнее. Я думаю, она лидером будет и на республиканских соревнованиях победит. Хорошая команда.