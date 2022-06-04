21 медаль. Белорусские гребцы успешно завершили второй день «Большой Московской регаты»

На гребном канале в Крылатском завершился второй состязательный день «Большой Московской регаты». Турнир является одним из самых престижных в мире академической гребли, он проводится уже в 61-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз Москва собрала более 1 200 атлетов из семи стран.
4 июня участников ждал насыщенный соревновательный день. Утром состоялись предварительные старты и полуфиналы, а во второй половине дня – решающие заезды, по результатам которых копилка сборной Беларуси пополнилась россыпью наград разного достоинства. Всего была завоевана 21 медаль, из них 9 – золотые. 5 июня состоится заключительный день состязаний.