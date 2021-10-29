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Сергей Минин: «Мы за последние 4 года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы КМ»

29 октября 2021 16:04
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Новости Беларуси. 150 конькобежцев со всей страны собрались на чемпионат Беларуси, чтобы не только оспорить титулы, но и попытаться выполнить норматив для попадания в национальную команду, которая отправится на четыре этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Минин: «Мы за последние 4 года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы КМ»-1

Именно там спортсмены разыграют олимпийские квитки. В зависимости от дисциплины, необходимо попасть от топ-12 до топ-28, чтобы отправиться в Пекин.

В стартовый день отечественного чемпионата участники разыграли комплекты наград в спринте. У женщин не было равных Анне Нифонтовой, она показала результат 38,22 секунды. Спортсменке не хватило 0,3 до рекорда стадиона. У мужчин победа досталась Игнату Головатюку.

Сергей Минин: «Мы за последние 4 года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы КМ»-4



Сергей Минин, главный тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
Мы за последние четыре года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы Кубка мира. Есть факт, что у девчонок можно выставлять 13 абсолютно разных имен, у ребят – 9, если не ошибаюсь, по квотам. Я был бы тогда очень счастлив, если бы все 20 могли это сделать. Я думаю, что это будет вдвое меньше представителей от нашей страны, в районе 10. Это в планах, посмотрим, как пройдут сегодняшние забеги, в субботу и воскресенье [29-31 октября – прим. ред.].

На 3-тысячной дистанции не было равных Марине Зуевой, в 5 километрах победил Егор Доморацкий. В команду на квалификационные турниры претендуют 150 наших конькобежцев со всей страны. Отметим, для участия в отечественном чемпионате у ребят также были временные пропуска, соответствующие мастеру спорта. В программе 30 октября значится дистанция 1 000 метров, а также командная гонка.

# Зимняя Олимпиада # Сергей Минин # Анна Нифонтова # Игнат Головатюк # Марина Зуева # Егор Доморацкий # Фотофакт

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