Сергей Минин: «Мы за последние 4 года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы КМ»

Новости Беларуси. 150 конькобежцев со всей страны собрались на чемпионат Беларуси, чтобы не только оспорить титулы, но и попытаться выполнить норматив для попадания в национальную команду, которая отправится на четыре этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно там спортсмены разыграют олимпийские квитки. В зависимости от дисциплины, необходимо попасть от топ-12 до топ-28, чтобы отправиться в Пекин. В стартовый день отечественного чемпионата участники разыграли комплекты наград в спринте. У женщин не было равных Анне Нифонтовой, она показала результат 38,22 секунды. Спортсменке не хватило 0,3 до рекорда стадиона. У мужчин победа досталась Игнату Головатюку.





Сергей Минин, главный тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:

Мы за последние четыре года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапы Кубка мира. Есть факт, что у девчонок можно выставлять 13 абсолютно разных имен, у ребят – 9, если не ошибаюсь, по квотам. Я был бы тогда очень счастлив, если бы все 20 могли это сделать. Я думаю, что это будет вдвое меньше представителей от нашей страны, в районе 10. Это в планах, посмотрим, как пройдут сегодняшние забеги, в субботу и воскресенье [29-31 октября – прим. ред.].