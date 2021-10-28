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«Мешков Брест» дома уступил «Эльверуму» в гандбольной Лиге чемпионов

28 октября 2021 20:42
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» уступил норвежскому «Эльверуму» на домашней площадке в шестом туре гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» дома уступил «Эльверуму» в гандбольной Лиге чемпионов-1

Ранее «мешковцы» проиграли все пять проведенных матчей: немецкому «Килю», «Вардару» из Северной Македонии, венгерскому «Пику», датскому «Ольборгу» и французскому «Монпелье». И сейчас мотивация брестчан набрать первые очки дома была высока.

К сожалению, норвежский клуб не позволил белорусам праздновать викторию – проигрыш со счетом 27:30.

# Гандбол # Фотофакт

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