«Мешков Брест» дома уступил «Эльверуму» в гандбольной Лиге чемпионов

Новости Беларуси. «Мешков Брест» уступил норвежскому «Эльверуму» на домашней площадке в шестом туре гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее «мешковцы» проиграли все пять проведенных матчей: немецкому «Килю», «Вардару» из Северной Македонии, венгерскому «Пику», датскому «Ольборгу» и французскому «Монпелье». И сейчас мотивация брестчан набрать первые очки дома была высока.