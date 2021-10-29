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Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала две бронзовые награды на ЧМ

29 октября 2021 15:12
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Новости Беларуси. Сразу двумя бронзовыми наградами пополнилась медальная копилка сборной Беларуси по художественной гимнастике, выступающей на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала две бронзовые награды на ЧМ-1

29 октября спортсменки показывали программу группового многоборья. Команда в составе Анастасии Молокановой, Анастасии Рыбаковой, Анны Гайдукевич, Арины Цицилиной и Карины Ермоленко отлично выступили и получили от судей оценку 85,4 баллов, что принесло им третье место мирового форума. Еще одна бронзовая награда досталась нашей сборной в командных соревнованиях. Чемпионат продолжится 30 октября личным многоборьем.

# Художественная гимнастика # Анастасия Молоканова # Анастасия Рыбакова # Анна Гайдукевич # Арина Цицилина # Карина Ермоленко # Фотофакт

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