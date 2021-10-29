Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала две бронзовые награды на ЧМ

Новости Беларуси. Сразу двумя бронзовыми наградами пополнилась медальная копилка сборной Беларуси по художественной гимнастике, выступающей на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

29 октября спортсменки показывали программу группового многоборья. Команда в составе Анастасии Молокановой, Анастасии Рыбаковой, Анны Гайдукевич, Арины Цицилиной и Карины Ермоленко отлично выступили и получили от судей оценку 85,4 баллов, что принесло им третье место мирового форума. Еще одна бронзовая награда досталась нашей сборной в командных соревнованиях. Чемпионат продолжится 30 октября личным многоборьем.