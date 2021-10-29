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Кубок ФИБА. Баскетболистки «Горизонта» победили польский «Люблин»

29 октября 2021 14:36
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Новости Беларуси. Баскетболистки «Горизонта» на выезде выиграли соперниц из польского «Люблина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч проходил в рамках третьего тура группового этапа женского Кубка ФИБА.

Кубок ФИБА. Баскетболистки «Горизонта» победили польский «Люблин»-1

Наши девушки уверенно смотрелись на площадке, что и отразилось на итоговом результате – 62:50. Лучшим игроком победителей стала Анастасия Веремеенко, которая заработала для своей команды 21 очко. Она же стала лидером по блок-шотам за всю историю женского Еврокубка ФИБА.

Впереди у подопечных Натальи Трофимовой выездная игра против лидера квартета «Мерсина», который побеждает уже в трех играх подряд.

# Баскетбол # Анастасия Веремеенко # Наталья Трофимова # Фотофакт

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