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КХЛ. «Динамо» обидно проиграло «Сибири»: «Допустили пару ненужных ошибок и удалений»

13 сентября 2019 09:36
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Новости Беларуси. Тотальное преимущество и досадное поражение. Хоккейное «Динамо» начало домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. «Динамо» обидно проиграло «Сибири»: «Допустили пару ненужных ошибок и удалений»-1

На льду «Минск-Арены» «зубры» принимали гостей из новосибирской Сибири и неожиданно проиграли. Неожиданно, потому что по игре минчане выглядели предпочтительнее гостей. Вот только реализация голевых моментов у хоккеистов «Сибири» была лучше.

КХЛ. «Динамо» обидно проиграло «Сибири»: «Допустили пару ненужных ошибок и удалений»-4

«Динамовцы» открыли счет, отличился новичок Принс. Но еще в первом периоде Рухомаа восстановил паритет. Во второй двадцатиминутке финн провел свою вторую шайбу, а в третьем периоде отличился еще и Миловзоров. Под занавес встречи Граньяни сократил отставание. 2-3 – обидное поражение «зубров». 15 сентября «Динамо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ. «Динамо» обидно проиграло «Сибири»: «Допустили пару ненужных ошибок и удалений»-7

Дмитрий Дерябин, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Мы начали неплохо: первые 10 минут играли хорошо. Потом что-то остановились, я не знаю. Думали, что все уже. Они начали играть агрессивно, но… Второй период мы тоже начали нормально. Допустили пару ненужных ошибок и пару ненужных удалений – это привело к голам.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дерябин # Фотофакт

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