КХЛ. «Динамо» обидно проиграло «Сибири»: «Допустили пару ненужных ошибок и удалений»

Новости Беларуси. Тотальное преимущество и досадное поражение. Хоккейное «Динамо» начало домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Минск-Арены» «зубры» принимали гостей из новосибирской Сибири и неожиданно проиграли. Неожиданно, потому что по игре минчане выглядели предпочтительнее гостей. Вот только реализация голевых моментов у хоккеистов «Сибири» была лучше.

«Динамовцы» открыли счет, отличился новичок Принс. Но еще в первом периоде Рухомаа восстановил паритет. Во второй двадцатиминутке финн провел свою вторую шайбу, а в третьем периоде отличился еще и Миловзоров. Под занавес встречи Граньяни сократил отставание. 2-3 – обидное поражение «зубров». 15 сентября «Динамо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».