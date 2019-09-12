Игорь Тихонко: «Все надежды на то, что после первого дня будет 2:0»

Новости Беларуси. В Минске 12 сентября прошла жеребьевка матча первой Евро-Африканской группы кубка Дэвиса между командами Беларуси и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречи пройдут по новым правилам: теннисисты будут сражаться до двух побед по сетам. 13 сентября в стартовой игре одиночного разряда ракетки скрестят Илья Ивашко и Жуан Соуза, во втором поединке дня встретятся Егор Герасимов и Жоао Домингес. Суббота начнется с поединка в парном разряде, затем состоятся еще две одиночки.

Игорь Тихонко, капитан сборной Беларуси по теннису: Все надежды на то, что после первого дня будет 2:0 – и у той команды, и у нашей команды. А как сыграют первый матч – посмотрим. Португалия – это команда мирового уровня, где присутствуют игроки первой пятидесятки. Жуан Соуз, ребята его очень хорошо знают, они с ним играли, и для них не загадка.

Борьба идет за выход в квалификацию мировой группы. В составе португальцев спортсмены из первой сотни рейтинга ATP, наши парни на более скромных позициях.

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:

Влияния какого-то не имеет, первым или вторым играть, в любом случае это какое-то волнение. Но придется выходить и справляться с этим волнением уже на корте.

Очень рад, что играем этот матч дома. Конечно, хочется показать хороший результат. Приглашаю всех болельщиков тенниса прийти завтра, начало матча в час дня. Все будем очень рады всех видеть.