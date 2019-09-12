«Конкурс был сумасшедший»: в Минске открыли первый спортивно-педагогический класс в стране

Местом эксперимента стала столичная школа № 47. Выбор неслучаен: все 30 классов учреждения со спортивным уклоном. Имена учащихся этого учебного заведения на слуху – Станислав Драгун, Александра Наркевич, Вера Гореликова, Кристиан Хенкель и многие другие. Только в 2019 году студентами БГУФК стали 35 человек.

К слову, именно этот университет выступил инициатором проекта. Директор 47-й школы признался: попасть в специализированный класс смогли далеко не все.

Людмила Скоробогатова, директор средней школы № 47 г. Минска: Дети в девятом классе уже шли в этот класс. Конкурс был сумасшедший. Я никогда не ожидала, что мне придется вполне успешных детей не брать в этот класс. Есть четкие критерии: качество знаний – от 6 и не ниже 7 по профильным предметам. Наши же в этом году устроили конкурс, когда у нас качество знаний пошло от 7.

В спортивно-педагогическом классе будет учиться 31 человек. В программе у ребят четыре модуля, содержание которых познакомит школьников с особенностями спортивно-педагогических профессий. Читать лекции будут преподаватели университета физкультуры.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Они уже до поступления будут понимать свою будущую профессию, хотеть ее освоить. Не секрет, что спорт сейчас стал очень интеллектуальной сферой деятельности.

В этой школе мне очень приятно, что дети не только спортсмены. Они настолько мотивированны на спорт, на свою будущую профессию, что я уверен: при поступлении в наш университет у нас с ними просто не будет проблем.