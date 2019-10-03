Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Основная задача – подготовка к Олимпийским играм. Вектор должен быть у всех только туда. Чем больше лицензий, чем больше у нас спортсменов будет там представлено, тем больше вероятность того, что мы покажем хороший результат.