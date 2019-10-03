Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»

Новости Беларуси. О подготовке белорусской сборной к Олимпийским играм 2020 года говорили в Могилеве. Здесь прошла первая выездная коллегия Министерства спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. О подготовке белорусской сборной к Олимпийским играм 2020 года говорили в Могилеве. Здесь прошла первая выездная коллегия Министерства спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Беларуси ставка делается именно на массовые виды спорта. Особое внимание подрастающему поколению – это фундамент для будущих высоких достижений.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Основная задача – подготовка к Олимпийским играм. Вектор должен быть у всех только туда. Чем больше лицензий, чем больше у нас спортсменов будет там представлено, тем больше вероятность того, что мы покажем хороший результат.
Практика выездных встреч руководителей спортивных ведомств страны планируют продолжить. Участники коллегии отметили, что это хорошая возможность подвести итоги, проанализировать сложившуюся ситуацию в регионах и обсудить перспективные направления в спорте.