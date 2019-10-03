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Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»

03 октября 2019 10:43
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Новости Беларуси. О подготовке белорусской сборной к Олимпийским играм 2020 года говорили в Могилеве. Здесь прошла первая выездная коллегия Министерства спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»-1

В Беларуси ставка делается именно на массовые виды спорта. Особое внимание подрастающему поколению – это фундамент для будущих высоких достижений.

Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Основная задача – подготовка к Олимпийским играм. Вектор должен быть у всех только туда. Чем больше лицензий, чем больше у нас спортсменов будет там представлено, тем больше вероятность того, что мы покажем хороший результат.

Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»-7

Практика выездных встреч руководителей спортивных ведомств страны планируют продолжить. Участники коллегии отметили, что это хорошая возможность подвести итоги, проанализировать сложившуюся ситуацию в регионах и обсудить перспективные направления в спорте.

# Белорусские спортсмены # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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