Минское «Динамо» победило ХК «Сочи»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с победы начало свою очередную домашнюю серию. «Зубры» на родном льду обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале второго периода Теему Пулккинен открыл счёт и вывел вперед «бело-синих». «Леопарды» отыграли в третьей части поединка и как итог – встреча перетекла в овертайм. А там два очка принёс «Динамо» Артём Демков – 2:1.