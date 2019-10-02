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Минское «Динамо» победило ХК «Сочи»

02 октября 2019 08:44
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с победы начало свою очередную домашнюю серию. «Зубры» на родном льду обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» победило ХК «Сочи»-1

В начале второго периода Теему Пулккинен открыл счёт и вывел вперед «бело-синих». «Леопарды» отыграли в третьей части поединка и как итог – встреча перетекла в овертайм. А там два очка принёс «Динамо» Артём Демков – 2:1.

Минское «Динамо» победило ХК «Сочи»-4

Минчане прерывают свою серию из трёх подряд поражений и набирают баллы уже в семи матчах кряду.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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