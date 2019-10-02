Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Новости Беларуси. 2 октября в Минске, столице шахматной Олимпиады 2022 года, состоялось открытие единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации ФИДЕ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

От идеи до реализации проекта прошел всего месяц. В торжественной церемонии открытия приняла участие президент ФИДЕ, 9-кратная победительница шахматных Олимпиад, гроссмейстер Майя Чибурданидзе.

Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ: Стремиться есть к чему. Есть два очевидных показателя: сила лучших шахматистов и массовость. И там, и там у Беларуси еще все впереди. Тем не менее традиции великолепные, мы рады, что начала развиваться программа школьных шахмат. В педагогическом институте готовят учителей начальных классов, которые смогут передавать детям шахматные навыки.

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:

Школа имеет хорошую техническую базу. Каждый кабинет оборудован компьютерами, телевизорами. Есть зал турнирный, в котором совместно с Белорусской федерацией шахмат сможем проводить турниры, компьютерный зал для учеников. Большой холл ожидания для родителей с Wi-Fi и телевизором, где в ближайшем будущем можно будет смотреть занятия онлайн.

Школа оборудована по последним технологиям. Заполняемость классов достаточно комфортная будет для учеников. И самое главное, здесь очень красиво и уютно.