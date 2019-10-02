«Мы изучили особенности климата и перелета». Как врачи готовят белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020
Вероника Макаревич, корреспондент:
Свой маленький, но такой важный юбилей, пятилетие, РНПЦ спорта отметил 27 сентября в рамках Международной научно-практической конференции «На пути к Токио».
Десятки лучших спортивных врачей страны в ходе конференции обсудили питание и питьевой режим спортсменов. Представили результаты своих исследований и, наконец, дали рекомендации по подготовке к играм в Токио тренерам национальных команд.
Ирина Малеваная, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта»:
Под нашим наблюдением находится около 35 тысяч спортсменов. Центр может смело похвастаться своими достижениями: развитием спортивного питания, генетических и клеточных технологий в спорте. Мы изучили аналитику по особенностям климата и перелета, потому что это серьезный трансконтинентальный перелет, по особенностям реабилитационных и восстановительных методик.
Передовые технологии и разработки, в первую очередь, направлены на достижение максимального спортивного результата. Безусловно, каждая такая Олимпиада – это своего рода экзамен.
Павел Малашевич, спортивный врач:
Для многих спортсменов – это дело всей жизни. Люди готовятся ради этого, мы всячески будем стараться им помогать.
Николай Кручинский, доктор медицинских наук, проректор по научной работе ПолесГУ:
Вот сейчас летние команды, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио, выходят из отпуска, они начинают проходить углубленное обследование. Это и водное поло, и синхронное плавание, и биатлон, и конькобежный спорт. Порядка 8-10 команд.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. В 1964 году столица Японии уже принимала главное спортивное событие мира. Тогда соревновались свыше пяти тысяч участников и 93 стран. В состав олимпийской команды СССР было включено 10 белорусских спортсменов, три из которых стали олимпийскими чемпионами.