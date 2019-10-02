«Мы изучили особенности климата и перелета». Как врачи готовят белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020

Десятки лучших спортивных врачей страны в ходе конференции обсудили питание и питьевой режим спортсменов. Представили результаты своих исследований и, наконец, дали рекомендации по подготовке к играм в Токио тренерам национальных команд.

Вероника Макаревич, корреспондент: Свой маленький, но такой важный юбилей, пятилетие, РНПЦ спорта отметил 27 сентября в рамках Международной научно-практической конференции «На пути к Токио».

Ирина Малеваная, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта»: Под нашим наблюдением находится около 35 тысяч спортсменов. Центр может смело похвастаться своими достижениями: развитием спортивного питания, генетических и клеточных технологий в спорте. Мы изучили аналитику по особенностям климата и перелета, потому что это серьезный трансконтинентальный перелет, по особенностям реабилитационных и восстановительных методик.

Передовые технологии и разработки, в первую очередь, направлены на достижение максимального спортивного результата. Безусловно, каждая такая Олимпиада – это своего рода экзамен.

Павел Малашевич, спортивный врач:

Для многих спортсменов – это дело всей жизни. Люди готовятся ради этого, мы всячески будем стараться им помогать.