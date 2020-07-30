Сергей Хмельков: «Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»

Сергей Хмельков, директор РЦОП по гребным видам спорта:

В спорте я с 1993 года, когда поступил в Академию физического воспитания и спорта Республики Беларусь (в то время она так называлась). В то время меня мало что могло поразить. Может быть, стадион «Динамо», который я, будучи мальчиком, посещал со своим отцом – матчи минского «Динамо». С 1993 года постепенно начала появляться надежда на то, что наши спортсмены и тренеры могут развиваться и двигаться в правильном направлении.

То, что мы имеем сегодня, – это космос по сравнению с 1993 годом. В 1997 году я начал работать учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе. Заработная плата у меня на тот момент составляла всего лишь 30 долларов в эквиваленте.

«Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»

Потом ситуация начала выравниваться, и сегодня мы находимся на достойном уровне заработной платы. Самое главное, что ее платят действительно за результат. Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату. Я считаю, что наше государство планомерно развивалось все эти годы. Мне есть с чем сравнить.

Я горжусь коллективом, с которым работаю. С этими людьми мы готовы провести любые мероприятия, в том числе международные

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

Сегодня я в первую очередь горжусь своей родиной, для меня это не пустое слово. С этой родиной я в последние десятилетия развивался и рос, в том числе и как руководитель. И тот опыт, который я приобрел, дает мне возможность реализовать любые проекты. Особенно я сегодня горжусь тем коллективом, с которым работаю в одном учреждении. Это действительно высокопрофессиональные люди. С этим коллективом мы сегодня готовы перевернуть любые горы, провести любые мероприятия, в том числе международного уровня. Примером тому могут служить II Европейские игры, которые проходили на нашем канале в 2019 году.

«Мы готовимся к проведению международных стартов»