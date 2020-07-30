Сергей Хмельков: «Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»

Новости Беларуси. Сергей Хмельков рассказал о развитии гребных видов спорта в Беларуси, а также о возможностях страны в проведении международных соревнований.
Новости Беларуси. Сергей Хмельков рассказал о развитии гребных видов спорта в Беларуси, а также о возможностях страны в проведении международных соревнований.
Сергей Хмельков, директор РЦОП по гребным видам спорта:
В спорте я с 1993 года, когда поступил в Академию физического воспитания и спорта Республики Беларусь (в то время она так называлась). В то время меня мало что могло поразить. Может быть, стадион «Динамо», который я, будучи мальчиком, посещал со своим отцом – матчи минского «Динамо». С 1993 года постепенно начала появляться надежда на то, что наши спортсмены и тренеры могут развиваться и двигаться в правильном направлении.
То, что мы имеем сегодня, – это космос по сравнению с 1993 годом. В 1997 году я начал работать учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе. Заработная плата у меня на тот момент составляла всего лишь 30 долларов в эквиваленте.
Потом ситуация начала выравниваться, и сегодня мы находимся на достойном уровне заработной платы. Самое главное, что ее платят действительно за результат. Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату. Я считаю, что наше государство планомерно развивалось все эти годы. Мне есть с чем сравнить.
Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»
Сегодня я в первую очередь горжусь своей родиной, для меня это не пустое слово. С этой родиной я в последние десятилетия развивался и рос, в том числе и как руководитель. И тот опыт, который я приобрел, дает мне возможность реализовать любые проекты. Особенно я сегодня горжусь тем коллективом, с которым работаю в одном учреждении. Это действительно высокопрофессиональные люди. С этим коллективом мы сегодня готовы перевернуть любые горы, провести любые мероприятия, в том числе международного уровня. Примером тому могут служить II Европейские игры, которые проходили на нашем канале в 2019 году.
Как говорит наш главный тренер: не останавливаться в своем развитии. У меня тысячу планов, и сегодня я знаю, с кем и как их можно реализовать. Мы готовимся к проведению международных стартов, которые, я надеюсь, не отменятся и не перенесутся. В ближайшие 3-4 года будут и чемпионат Европы среди юниоров по академической гребле, и чемпионат мира. Пускай и не по олимпийской программе, но чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Для нас это тоже важное событие.
Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм
Это действительно те мероприятия, которые приносят чистую прибыль. Для нашей страны, как и валютный приток, это очень много значит. Это дает возможность нашей базе еще больше развиваться. Соответственно, это развитие нашей базы, инфраструктуры всей. И возможность еще побороться за несколько международных стартов в этот промежуток времени. По определенным причинам: было землетрясение в Хорватии, этап Кубка мира сейчас будет освобождаться, есть вопросы сегодня по российскому Барнаулу (состоится, не состоится этап Кубка мира). Мы готовы всё это принять.
То, что касается технической подготовки, наш коллектив, наше учреждение готово за 3-4 дня развернуться и принять любые международные соревнования.