Прямой эфир

Сергей Хмельков: «Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»

30 июля 2020 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сергей Хмельков рассказал о развитии гребных видов спорта в Беларуси, а также о возможностях страны в проведении международных соревнований.

«То, что мы имеем сегодня, – это космос по сравнению с 1993 годом»

Сергей Хмельков: «Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»-1

Сергей Хмельков, директор РЦОП по гребным видам спорта:
В спорте я с 1993 года, когда поступил в Академию физического воспитания и спорта Республики Беларусь (в то время она так называлась). В то время меня мало что могло поразить. Может быть, стадион «Динамо», который я, будучи мальчиком, посещал со своим отцом – матчи минского «Динамо». С 1993 года постепенно начала появляться надежда на то, что наши спортсмены и тренеры могут развиваться и двигаться в правильном направлении.

То, что мы имеем сегодня, – это космос по сравнению с 1993 годом. В 1997 году я начал работать учителем физкультуры в средней общеобразовательной школе. Заработная плата у меня на тот момент составляла всего лишь 30 долларов в эквиваленте.

«Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»

Потом ситуация начала выравниваться, и сегодня мы находимся на достойном уровне заработной платы. Самое главное, что ее платят действительно за результат. Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату. Я считаю, что наше государство планомерно развивалось все эти годы. Мне есть с чем сравнить.

Я горжусь коллективом, с которым работаю. С этими людьми мы готовы провести любые мероприятия, в том числе международные

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

Сегодня я в первую очередь горжусь своей родиной, для меня это не пустое слово. С этой родиной я в последние десятилетия развивался и рос, в том числе и как руководитель. И тот опыт, который я приобрел, дает мне возможность реализовать любые проекты. Особенно я сегодня горжусь тем коллективом, с которым работаю в одном учреждении. Это действительно высокопрофессиональные люди. С этим коллективом мы сегодня готовы перевернуть любые горы, провести любые мероприятия, в том числе международного уровня. Примером тому могут служить II Европейские игры, которые проходили на нашем канале в 2019 году.

«Мы готовимся к проведению международных стартов»

Сергей Хмельков: «Кто имеет результат, тот сегодня имеет достойную заработную плату»-4

Как говорит наш главный тренер: не останавливаться в своем развитии. У меня тысячу планов, и сегодня я знаю, с кем и как их можно реализовать. Мы готовимся к проведению международных стартов, которые, я надеюсь, не отменятся и не перенесутся. В ближайшие 3-4 года будут и чемпионат Европы среди юниоров по академической гребле, и чемпионат мира. Пускай и не по олимпийской программе, но чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Для нас это тоже важное событие.

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

Это действительно те мероприятия, которые приносят чистую прибыль. Для нашей страны, как и валютный приток, это очень много значит. Это дает возможность нашей базе еще больше развиваться. Соответственно, это развитие нашей базы, инфраструктуры всей. И возможность еще побороться за несколько международных стартов в этот промежуток времени. По определенным причинам: было землетрясение в Хорватии, этап Кубка мира сейчас будет освобождаться, есть вопросы сегодня по российскому Барнаулу (состоится, не состоится этап Кубка мира). Мы готовы всё это принять.

«Наше учреждение готово за 3-4 дня развернуться и принять любые международные соревнования»

То, что касается технической подготовки, наш коллектив, наше учреждение готово за 3-4 дня развернуться и принять любые международные соревнования.

# Гребля # Сергей Хмельков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм
29 июля 2020 22:08

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе
29 июля 2020 22:07

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Почему троеборье часто сравнивают с биатлоном? Показываем, какие испытания проходят на Кубке Беларуси в Ратомке
29 июля 2020 22:05

Почему троеборье часто сравнивают с биатлоном? Показываем, какие испытания проходят на Кубке Беларуси в Ратомке