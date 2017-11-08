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Белорусский хоккеист Павел Воробей стал лучшим молодым игроком недели в КХЛ

08 ноября 2017 16:01
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Хоккеист из Беларуси 20-летний Павел Воробей был признан лучшим молодым игроком недели чемпионата КХЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ.

Павел Воробей – защитник. Спортсмен играет за команду из Китая «Куньлунь Ред Стар». В трех матчах хоккеист набрал два очка. Ни одну из встреч Воробей не завершил с отрицательным показателем полезности, а его шайба в ворота «Нефтехимика» принесла команде победу.

В среднем на льду молодой спортсмен проводил чуть больше 10 минут и сделал 8 бросков по воротам.

Кроме белорусского спортсмена лучшими игроками были признаны Юха Метсола, Роман Савченко и Сергей Шумаков.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Павел Воробей

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