«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников

Как сообщает Губерниев на своей странице в Instagram, нужно бороться за честное имя лыжников. Комментатор не верит в то, что спортсмены нарушали антидопинговые правила.

По информации МОК, комиссия под руководством Дениса Освальда аннулировала достижения крайней зимней Олимпиады в Сочи двух спортсменов-лыжников из России – Александра Легкова и Евгения Белова. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Легков должен вернуть золото и серебро турнира.

Обоих спортсменов не допустят к Олимпиаде-2018 и последующим соревнованиям. Разбирательства по лыжникам продолжаются – еще рассматривают дела нескольких российских спортсменов.