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«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников

02 ноября 2017 09:44
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Новости России. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

Как сообщает Губерниев на своей странице в Instagram, нужно бороться за честное имя лыжников. Комментатор не верит в то, что спортсмены нарушали антидопинговые правила.

«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников -1

По информации МОК, комиссия под руководством Дениса Освальда аннулировала достижения крайней зимней Олимпиады в Сочи двух спортсменов-лыжников из России – Александра Легкова и Евгения Белова. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Легков должен вернуть золото и серебро турнира.

Обоих спортсменов не допустят к Олимпиаде-2018 и последующим соревнованиям. Разбирательства по лыжникам продолжаются – еще рассматривают дела нескольких российских спортсменов.

«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников -4

Сергей Долидович. Фото: instagram.com/dolidovichsergei

После дисквалификации Легкова и аннулирования его результата белорусский лыжник Сергей Долидович поднялся на четвертое место по результатам массового старта на 50 километров на сочинской Олимпиаде.

Интервью легенды белорусского спорта Сергея Долидовича смотрите здесь

# Фотофакт # Горнолыжный спорт # Сергей Долидович # Александр Легков # Евгений Белов

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