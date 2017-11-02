«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников
Новости России. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.
Как сообщает Губерниев на своей странице в Instagram, нужно бороться за честное имя лыжников. Комментатор не верит в то, что спортсмены нарушали антидопинговые правила.
По информации МОК, комиссия под руководством Дениса Освальда аннулировала достижения крайней зимней Олимпиады в Сочи двух спортсменов-лыжников из России – Александра Легкова и Евгения Белова. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Легков должен вернуть золото и серебро турнира.
Обоих спортсменов не допустят к Олимпиаде-2018 и последующим соревнованиям. Разбирательства по лыжникам продолжаются – еще рассматривают дела нескольких российских спортсменов.
Сергей Долидович. Фото: instagram.com/dolidovichsergei
После дисквалификации Легкова и аннулирования его результата белорусский лыжник Сергей Долидович поднялся на четвертое место по результатам массового старта на 50 километров на сочинской Олимпиаде.
Интервью легенды белорусского спорта Сергея Долидовича смотрите здесь.