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Брестское «Динамо» расторгло контракт с французским голкипером Жереми Малербом

08 ноября 2017 21:02
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Новости Беларуси. В пресс-службе брестского «Динамо» рассказали о расторжении контракта с французским голкипером Жереми Малербом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» расторгло контракт с французским голкипером Жереми Малербом-1

26-летний уроженец Страсбура присоединился к бело-синим в январе 2017 года. С тех пор он выходил на поле в составе «Динамо» 29 раз во всех турнирах, отыграв на ноль в восьми поединках. За время выступлений в брестском клубе Малерб завоевал один трофей — Кубок Беларуси.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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