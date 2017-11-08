Брестское «Динамо» расторгло контракт с французским голкипером Жереми Малербом

26-летний уроженец Страсбура присоединился к бело-синим в январе 2017 года. С тех пор он выходил на поле в составе «Динамо» 29 раз во всех турнирах, отыграв на ноль в восьми поединках. За время выступлений в брестском клубе Малерб завоевал один трофей — Кубок Беларуси.