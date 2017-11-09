«Шахтер» – «Перуджа»: как прошел поединок в Минске

Новости Беларуси. Игроки волейбольного «Шахтера» вчера вечером принимали в Уручье грозных соперников из итальянской «Перуджи». Дело было в первой игре финального раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Что противопоставить одной из сильнейших команд континента, учитывая объяснимую разницу в классе? Солигорчане взяли на вооружение ураганный темп. Не ожидавшие такой прыти гости в первом сете не смогли нащупать свою игру. 25-23 в пользу «Шахтера».

А вот дальше волейболисты «Перуджи» проснулись. Потихоньку они стали прибирать инициативу к своим рукам. Вторая партия выдалась равной, лишь во второй ее половине итальянцы склонили чашу весов на свою сторону – 25:20. А дальше все шло уже по накатанной и, увы, не в пользу белорусов – 25:17 и 25:16. «Перуджа» сильнее. Итальянский гранд взял верх по итогам четырех партий.

Ответная игра пройдет в Перудже уже 12 ноября. Горняки едут в Италию за опытом, а вот соперники обещают: расслабляться снова они не станут!