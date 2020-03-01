Белорус Сергей Бочарников выиграл золото ЧЕ по биатлону в гонке преследования

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Есть чем порадовать белорусских фанатов – наш биатлонист Сергей Бочарников стал победителем в гонке преследования. Сергей начал гонку на 5-м месте с отставанием +28 секунд на старте. Но по ходу гонки очень уверенно шел на огневых рубежах, на первых трех справился вообще без ошибок, лишь на последнем допустил два промаха. Но они не помешали ему выиграть гонку. Это уже вторая медаль для Сергея, причем вторая золотая.