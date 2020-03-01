Белорус Сергей Бочарников выиграл золото ЧЕ по биатлону в гонке преследования

Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Раубичах» 1 марта – заключительный день соревнований.
Каким же был победный старт? Знает Екатерина Лихошапко.
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Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Есть чем порадовать белорусских фанатов – наш биатлонист Сергей Бочарников стал победителем в гонке преследования. Сергей начал гонку на 5-м месте с отставанием +28 секунд на старте. Но по ходу гонки очень уверенно шел на огневых рубежах, на первых трех справился вообще без ошибок, лишь на последнем допустил два промаха. Но они не помешали ему выиграть гонку. Это уже вторая медаль для Сергея, причем вторая золотая.
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Что касается результата остальных белорусов, то 13-м в этой гонке стал Максим Воробей, у него по одному промаху на каждом огневом рубеже.15-е место у Антона Смольского, 17-м стал Роман Елетнов, причем он стартовал на 50-й позиции. И на 40-м месте завершил эту гонку Виктор Кривко.
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