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Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису

29 февраля 2020 18:58
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Новости Беларуси. Конец февраля – начало марта – время, когда большинство федераций настольного тенниса проводят в своих странах личные чемпионаты. У нас в 2020 году участие принимают 24 лучшие у мужчин и женщин, согласно национальному рейтингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В некоторых дисциплинах уже известны первые победители. Так, например, в смешанном парном разряде Дарья Триголос и Александр Ханин вернули себе чемпионство.

Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису-1

К слову, самое интересное состоится 1 марта. Станут известны победители в парном разряде у мужчин и женщин. Также определятся лучшие у личников: у мужчин за победу поборются Александр Ханин и Павел Платонов. А у женщин за игровой стол станут Дарья Триголос и Анна Патеева.

Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису-4

Дарья Триголос, финалистка личного чемпионата Беларуси по настольному теннису:
Играла уверенно. В первой партии волновалась, но преодолела это волнение довольно быстро и просто играла каждое очко и все сложилось.

Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису-7

Анна Патеева, финалистка личного чемпионата Беларуси по настольному теннису:
Мой самый лучший результат был 4 место. Много раз играла в полуфинале – проигрывала. Даже несколько лет назад было: вела – 3:0 в полуфинале и проиграла – 4:3. Было очень обидно.

После чемпионата часть спортсменов, которые подходят по возрасту, отправится на молодежное европейское первенство в Хорватию. А вот потенциальные кандидаты на Олимпийские игры поедут добывать важные рейтинговые очки на турнир серии Platinum – Qatar Open.

Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису-10

# Настольный теннис # Дарья Триголос # Анна Патеева # Фотофакт

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