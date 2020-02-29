Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису

Новости Беларуси. Конец февраля – начало марта – время, когда большинство федераций настольного тенниса проводят в своих странах личные чемпионаты. У нас в 2020 году участие принимают 24 лучшие у мужчин и женщин, согласно национальному рейтингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В некоторых дисциплинах уже известны первые победители. Так, например, в смешанном парном разряде Дарья Триголос и Александр Ханин вернули себе чемпионство.

К слову, самое интересное состоится 1 марта. Станут известны победители в парном разряде у мужчин и женщин. Также определятся лучшие у личников: у мужчин за победу поборются Александр Ханин и Павел Платонов. А у женщин за игровой стол станут Дарья Триголос и Анна Патеева.

Дарья Триголос, финалистка личного чемпионата Беларуси по настольному теннису:

Играла уверенно. В первой партии волновалась, но преодолела это волнение довольно быстро и просто играла каждое очко и все сложилось.