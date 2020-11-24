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Матч «Мешков Брест» – «Фленсбург» в гандбольной Лиге чемпионов перенесён

24 ноября 2020 19:34
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Новости Беларуси. Поединок гандбольной Лиги чемпионов «Мешков Брест» – «Фленсбург» перенесен на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч «Мешков Брест» – «Фленсбург» в гандбольной Лиге чемпионов перенесён-1

Матч должен был состояться 25 ноября. За два дня до игры брестчане в полном составе сдали тесты на коронавирус, один из которых дал положительный результат. Клуб сразу же уведомил ЕГФ и соперника, а игрок был изолирован от команды.

Утром во вторник, 24 ноября, «мешковцы» снова прошли исследование на COVID-19, и все результаты оказались отрицательными, однако Европейская федерация гандбола приняла решение отложить проведение встречи.

# Гандбол # Фотофакт

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