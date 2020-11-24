Матч «Мешков Брест» – «Фленсбург» в гандбольной Лиге чемпионов перенесён

Матч должен был состояться 25 ноября. За два дня до игры брестчане в полном составе сдали тесты на коронавирус, один из которых дал положительный результат. Клуб сразу же уведомил ЕГФ и соперника, а игрок был изолирован от команды.

Утром во вторник, 24 ноября, «мешковцы» снова прошли исследование на COVID-19, и все результаты оказались отрицательными, однако Европейская федерация гандбола приняла решение отложить проведение встречи.