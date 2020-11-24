Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг

Новости Беларуси. Белорусские боксеры подводят итоги сезона-2020. Традиционно последним стартом в году является международный турнир памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские боксеры подводят итоги сезона-2020. Традиционно последним стартом в году является международный турнир памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На соревнования в Минск прибыли команды из Украины, Испании и Франции. Соревнования проходят по круговой системе, победитель определится в четверг, 26 ноября.
Этот старт – проверка сил основного резерва сборной Беларуси, а для наших ведущих боксеров это хорошая практика в преддверии олимпийского квалификационного турнира. Из-за эпидемиологической ситуации старт был приостановлен еще в марте и возобновится в Лондоне только в феврале 2021 года.
Сергей Асанов, старший тренер сборной Беларуси по боксу:
Сейчас молодежи закрепиться в основном составе и прочувствовать уже взрослый ринг, потому что переход этот дается очень трудно. Мы стараемся сейчас, чтобы он прошел у них более мягко, акклиматизировать их к составу, взрослым, к рингу и к основным нашим ребятам. Здесь надо отбоксировать (то же самое, что они давно не боксировали), почувствовать надо себя здесь. И соперники те же самые, которые будут участвовать и в отборочных турнирах.
Пока в активе нашей команды олимпийских лицензий нет, поэтому сейчас все силы, разумеется, направлены на их завоевание. И турнир Ливенцева – несомненно важный этап подготовки к отборочным соревнованиям.