Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг

Новости Беларуси. Белорусские боксеры подводят итоги сезона-2020. Традиционно последним стартом в году является международный турнир памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнования в Минск прибыли команды из Украины, Испании и Франции. Соревнования проходят по круговой системе, победитель определится в четверг, 26 ноября.

Этот старт – проверка сил основного резерва сборной Беларуси, а для наших ведущих боксеров это хорошая практика в преддверии олимпийского квалификационного турнира. Из-за эпидемиологической ситуации старт был приостановлен еще в марте и возобновится в Лондоне только в феврале 2021 года.