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Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане

11 февраля 2018 09:03
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Новости России. Короткую программу командного турнира Олимпиады выиграла российская фигуристка. Девушка установила новый мировой рекорд.

Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане-1

Фото: AFP

18-летняя Евгения Медведева заработала 81,06 балла. Второе место досталось итальянке Каролине Костнер с 75,10 балла. На третьем месте спортсменка из Канады Кэйтлин Осмонд с результатом 71,38.

«Бабушка болела за меня на трибуне»: Евгения Медведева выиграла чемпионат России

Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане-4

Фото: AFP

 

Предыдущий рекорд 80,85 балла также принадлежал Медведевой. В своём выступлении в октябре 2017 россиянке не хватило 0,1 балла для повторения собственного рекорда, который она установила в апреле 2017.

Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане-7

Фото: AFP

Благодаря победе Евгении россияне вышли на второе место в командном зачёте. На первом месте с отрывом в 4 очка –  канадцы.

«Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить», – рассказывает российская фигуристка «Спорт-Экспресс».

Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане-10

Фото: AFP

Евгения добавила, что она успевает высыпаться. Спортсменка тщательно следит за экипировкой, чтобы в выступлениях не было неожиданностей. В завершение она упомянула, что была очень рада поддержке болельщиков.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы – здесь подробнее.

# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Каролина Костнер # Кэйтлин Осмонд

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