Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане

Новости России. Короткую программу командного турнира Олимпиады выиграла российская фигуристка. Девушка установила новый мировой рекорд.

Фото: AFP

18-летняя Евгения Медведева заработала 81,06 балла. Второе место досталось итальянке Каролине Костнер с 75,10 балла. На третьем месте спортсменка из Канады Кэйтлин Осмонд с результатом 71,38. «Бабушка болела за меня на трибуне»: Евгения Медведева выиграла чемпионат России

Фото: AFP

Предыдущий рекорд 80,85 балла также принадлежал Медведевой. В своём выступлении в октябре 2017 россиянке не хватило 0,1 балла для повторения собственного рекорда, который она установила в апреле 2017.

Фото: AFP

Благодаря победе Евгении россияне вышли на второе место в командном зачёте. На первом месте с отрывом в 4 очка – канадцы. «Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить», – рассказывает российская фигуристка «Спорт-Экспресс».

Фото: AFP