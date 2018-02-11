Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд на ОИ в Пхенчхане

Новости России. Короткую программу командного турнира Олимпиады выиграла российская фигуристка. Девушка установила новый мировой рекорд.
Новости России. Короткую программу командного турнира Олимпиады выиграла российская фигуристка. Девушка установила новый мировой рекорд.
Фото: AFP
18-летняя Евгения Медведева заработала 81,06 балла. Второе место досталось итальянке Каролине Костнер с 75,10 балла. На третьем месте спортсменка из Канады Кэйтлин Осмонд с результатом 71,38.
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Фото: AFP
Предыдущий рекорд 80,85 балла также принадлежал Медведевой. В своём выступлении в октябре 2017 россиянке не хватило 0,1 балла для повторения собственного рекорда, который она установила в апреле 2017.
Фото: AFP
Благодаря победе Евгении россияне вышли на второе место в командном зачёте. На первом месте с отрывом в 4 очка – канадцы.
«Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить», – рассказывает российская фигуристка «Спорт-Экспресс».
Фото: AFP
Евгения добавила, что она успевает высыпаться. Спортсменка тщательно следит за экипировкой, чтобы в выступлениях не было неожиданностей. В завершение она упомянула, что была очень рада поддержке болельщиков.
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