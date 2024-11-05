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Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей

05 ноября 2024 19:31
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В столице проходит семинар по плаванию «Обратная сторона успеха». В течение трех дней 10 спикеров из разных стран мира делятся своими секретами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями Юлия Силипицкая.

Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей-2

Нет приделу совершенства, и, конечно, современный спорт требует новых возможностей. Топовые коучи работают и на опыте, и на собственных разработках. Елена Малюско, тренер нашего лидера национальной команды Ильи Шимановича, не боится делиться секретами, ведь мало придумать методику, ее надо правильно применить. 

Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей-4

Елена Малюско, старший тренер национальной команды Беларуси по плаванию:
Давно использую я такую хитрость – резиночку на голень для брасса ногами, потом мы использовали эту резиночку в маленьких, больших ластах. Все были в шоке: как можно плыть с резинкой на голени? Но это мое ноу-хау. Оно позволяет сконцентрировать движение стопы назад, чтобы создать сильнейшее отталкивание. 

Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей-6

Семинар собрал рекордное количество слушателей, более тысячи, и проходит в режимах онлайн и офлайн. Охват – более 15 стран мира. С 9 утра до 17 вечера по белорусскому времени участникам предоставляется возможность и лекций, и мастер-классов. Дэйв Сало – легендарный тренер олимпийских чемпионов из США, он воспитал многих звезд плавания, это и Ян Торп, и Ребекка Сони. Его лекция завершала второй день семинара. Среди слушателей как студенты, так и топовые тренеры.

Далее смотрите в видео

# Плавание # Елена Малюско # Илья Шиманович # Юлия Силипицкая

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