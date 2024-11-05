Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей

В столице проходит семинар по плаванию «Обратная сторона успеха». В течение трех дней 10 спикеров из разных стран мира делятся своими секретами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

Нет приделу совершенства, и, конечно, современный спорт требует новых возможностей. Топовые коучи работают и на опыте, и на собственных разработках. Елена Малюско, тренер нашего лидера национальной команды Ильи Шимановича, не боится делиться секретами, ведь мало придумать методику, ее надо правильно применить.

Елена Малюско, старший тренер национальной команды Беларуси по плаванию:

Давно использую я такую хитрость – резиночку на голень для брасса ногами, потом мы использовали эту резиночку в маленьких, больших ластах. Все были в шоке: как можно плыть с резинкой на голени? Но это мое ноу-хау. Оно позволяет сконцентрировать движение стопы назад, чтобы создать сильнейшее отталкивание.