Визг шин разрывал пространство – звёзды мирового дрифта проехали по льду «Минск-Арены»

Беларусь в ожидании любимых и добрых зимних мероприятий. Мысли о новогодних праздниках согревают уже сейчас. И только водители уже озадачены тем, что скоро предстоит сменить летнюю резину на зимнюю. А это часто очереди и хлопоты с покупкой или хранением шин. Но это не касается тех, кто безжалостен к покрышкам и готов «жечь резину» ради скорости, драйва, зрелищности и эмоций. И тем более это не касается тех, кто готов к виражам даже на льду. 5 ноября таким экстремалам предоставили возможность утопить педаль в пол на катке «Минск-Арены» на гоночных болидах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У этого драйва необычная предыстория.

Минск в эти дни превратился в гоночные трассы. Масштабные съемки промо-ролика развернули компании, которые создают автопилотируемую дрифт-машину. Для асов мирового уровня из Беларуси, Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии организовали тур по нескольким городам нашей страны. В видео хотят показать, как экстремальные водители на профессиональных дрифтовых автомобилях собирают данные для машины под управлением искусственного интеллекта на различных участках. К слову, первые соревнования по дрифту, в которых болидами будут управлять не пилоты, а искусственный интеллект, пройдут в Саудовской Аравии в конце 2025-го – начале 2026 года.

Визг шин разрывал пространство «Минск-Арены». Эти кадры также войдут в ролик о дрифтерах. Горячим лед стал не от хоккейных баталий, а от крутых заносов опытных гонщиков. Таких приемов на главной спортивной арене еще не было. Боевое крещение колесами суперкара хрупкая трасса выдержала достойно.