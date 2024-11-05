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17-й Кубок Президентского спортивного клуба пройдёт в Минске

05 ноября 2024 13:40
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Минск принимает 17-й Кубок Президентского спортивного клуба. Традиционные соревнования стартуют 6 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17-й Кубок Президентского спортивного клуба пройдёт в Минске-1

За награды турнира борьбу будут вести четыре команды: юношеская (U17) и юниорская (U18), сборные Беларуси, юниорская (U18) дружина Казахстана и сборная России, составленная из игроков до 16 лет. Также в рамках соревнований пройдет турнир 3х3. 

17-й Кубок Президентского спортивного клуба пройдёт в Минске-3

Антон Кадейкин, главный тренер сборной России (U16):
Исходя из ситуации, хорошо, что он проходит. Хотелось бы больше игровой практики, поэтому посмотрим наших ребят в игре со старшими товарищами и постараемся добиться положительного результата. В любом случаем им предстоит неизбежный переход из детского хоккея в молодежный. Поэтому они уже подготавливают себя к этому. Поиграть со старшими ребятами, спортсменами из других стран – для них это хороший опыт.

В программе первого соревновательного дня значатся два матча. Отечественные сборные сыграют друг против друга.

# Хоккей

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