17-й Кубок Президентского спортивного клуба пройдёт в Минске

За награды турнира борьбу будут вести четыре команды: юношеская (U17) и юниорская (U18), сборные Беларуси, юниорская (U18) дружина Казахстана и сборная России, составленная из игроков до 16 лет. Также в рамках соревнований пройдет турнир 3х3.

Антон Кадейкин, главный тренер сборной России (U16):

Исходя из ситуации, хорошо, что он проходит. Хотелось бы больше игровой практики, поэтому посмотрим наших ребят в игре со старшими товарищами и постараемся добиться положительного результата. В любом случаем им предстоит неизбежный переход из детского хоккея в молодежный. Поэтому они уже подготавливают себя к этому. Поиграть со старшими ребятами, спортсменами из других стран – для них это хороший опыт.

В программе первого соревновательного дня значатся два матча. Отечественные сборные сыграют друг против друга.