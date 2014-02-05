Семенов Михаил

Вид спорта: лыжные гонки

Гражданство: РБ

Дата рождения: 06 февраля 1986г.

Серебряный призер Универсиады

Рейтинг за 2014 год: дистанционный — 44 балла — 61-ое место

Баллы FIS: дистанционный рейтинг — 73-ое место, спринтерский — 155-ое место

2013/2014

Универсиада: скиатлон — 11-ое место, индивидуальный спринт классическим стилем — 17-ое место, 10 км свободным стилем — второе место, 30 км классическим стилем с массового старта — шестое место, эстафета — восьмое место

2012/2013

Чемпионат мира: эстафета — 14-ое место, командный спринт — десятое место, 15 километров свободным стилем — 52-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: 50 километров свободным стилем с массового старта — 14-ое место

Чемпионат Беларуси: 15 километров свободным стилем — второе место

2011/2012

Лучший результат на этапах Кубка мира: 15 километров свободным стилем с массового старта — 11-ое место

2010/2011

Чемпионат мира: 50 километров свободным стилем с массового старта — 50-ое место, 15 километров классическим стилем — 35-ое место

Универсиада: гонка преследования — четвертое место, индивидуальный спринт свободным стилем — седьмое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: 30 километров свободным стилем с массового старта — 19-ое место.