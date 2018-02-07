Лыжные гонки. Правила

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт.

Индивидуальная гонка – лыжники стартуют с интервалом в 30 секунд. Побеждает тот, кто прошел дистанцию за наименьшее количество времени.Участники стартуют в обратном порядке от их сезонного рейтинга, то есть спортсмен с наивысшим рейтингом стартует последним. Лыжник, которого обгоняет преследователь, должен уступить лыжню по первому требованию более быстрого участника. На Олимпийских зимних играх в Сочи мужчины бегут классическим стилем 15 км, а женщины – 10 км.

Гонка с общим стартом. Все спортсмены стартуют одновременно. 60-80 спортсменов выстраиваются рядами по 7-11 человек и стартуют по сигналу стартового пистолета. Мужчины и женщины бегут свободным стилем 50 км и 30 км соответственно. Победителем становится тот, кто финишировал первым. Нередко на финиш приходят одновременно до 10 гонщиков. В таких ситуациях результаты определяются при помощи фото-финиша.

Скиатлон. Первую половину дистанции гонщики проходят классическим стилем на классических лыжах, а потом на стадионе меняют их на коньковые и завершают соревнование свободным стилем. Во время смены лыж секундомер не останавливается. Первый пришедший на финиш и становится победителем в скиатлоне.

Мужчины бегут два раза по 15 км (по кругу 3,75км) каждым стилем (общая дистанция 30 км), женщины два раза преодолевают по 7,5 км (по кругу 2,5 км) при общей длине дистанции 15 км.

Индивидуальный спринт. Соревнования начинаются с квалификационного раунда. Лыжники стартуют с интервалом 15 секунд и бегут круг 1,2-1,3 км (женщины) или 1,4-1,6 км (мужчины). Первые 30 лучших участников проходят в следующий круг и распределяются по четвертьфинальным забегам. В четвертьфинале, полуфинале и финале стартуют 6 человек. В следующий раунд проходят первые два спортсмена из каждого забега и два лыжника «lucky losers», показавшие лучшее время среди занявших 3-4 места. В финале участвуют 6 гонщиков, которые разыгрывают золотую медаль.

Командный спринт. Эстафета команд, состоящих из 2 спортсменов, которые по очереди преодолевают дистанцию 1,5 км по 3 раза каждый, то есть всего в 6 этапов. Соревнования начинаются с полуфинального раунда, где в каждом забеге стартуют 10-15 команд. Первые 5 из каждого полуфинала выходят в финал. Атлеты передают эстафету в специально обозначенной зоне между кругами (на стадионе), не создавая помех участникам других команд. Побеждает команда, которая пересечет линию финиша первой после 6 этапов.

Эстафета. Соревнуются команды, состоящие из четырех спортсменов. Первый и второй этапы бегут классическим стилем, а третий и четвертый этапы – свободным. У женщин длина этапа составляет 5 км, у мужчин – 10 км. Эстафета начинается с общего старта. Передача эстафеты происходит в специально отмеченной зоне на стадионе через касание участниками друг друга. Победителем становится команда, которая первая пересекает линию финиша после завершения 4-го этапа.

Классический стиль – лыжи двигаются по лыжне параллельно друг другу.

Вольный стиль – действия лыжника при передвижении напоминают движения конькобежца: отталкиваясь внутренним ребром одной из лыж назад, лыжник переносит вес тела на другую скользящую лыжу. Движения повторяются.