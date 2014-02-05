Писарева Надежда

Вид спорта: биатлон.

Дебютант олимпийских игр.

Родилась 5 июля 1988 года в городе Кингисепп, Ленинградской области. В состав белорусской сборной перешла в сезоне 2010-11 годов.

Бронзовый призер чемпионата мира 2011-го года в Ханты-Мансийске в составе эстафетной команды.

Вместе с эстафетой также поднималась на третью ступень пьедестала во время этапа в немецком Оберхофе все в том же 2011-м.

Прошлый Кубок мира завершила на 63-м месте. В нынешнем перед Олимпиадой занимала 72-е место. Лучший результат в этом году — 6-е место с эстафетной командой на этапе в немецком Руппольдинге. В личных гонках дважды в этом сезоне попадала в очки: на этапе в немецком Оберхофе была 28-я в спринте, а затем 38-я в гонке преследования.