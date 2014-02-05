Санникова Елена

Вид спорта: лыжные гонки

Гражданство: РБ

Дата рождения: 12 июня 1980 (33 года)

Место рождения: Новополоцк

Рост: 174 см

Вес: 60 кг

В Кубке мира Санникова дебютировала в декабре 2000 года, в ноябре 2001 года первый раз попала в тридцатку лучших на этапе Кубка мира, в эстафете. Всего имеет на своём счету 19 попаданий в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, 10 в личных и 9 в командных соревнованиях. Лучшим результатом в итоговом общем зачёте Кубка мира, является для Санниковой 70-е место в сезоне 2007-08.

На Олимпиаде-2006 в Турине стала 43-й в дуатлоне 7,5+7,5 км, 29-й в гонке на 10 км классикой, 15-й в эстафете и 35-й в масс-старте на 30 км.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере принимала участие в четырёх гонках: 10 км коньком - 43-е место, дуатлон 7,5+7,5 км - 38-е место, эстафета - 10-е место, масс-старт на 30 км - 38-е место.

За свою карьеру принимала участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат 9-е место в эстафете на чемпионате 2009 года, а в личных гонках - 15-е место в масс-старте на 30 км на чемпионате 2007 года.