Осипов Денис

Вид спорта – фристайл (лыжная акробатика).

Родился 17.07.1983 г. в Гомельской области.

Участие в зимних Олимпийских играх:

Прежде не участвовал. Дебютант Олимпиады в Сочи.

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

Принимал участие в двух чемпионатах мира. Лучший результат:

2011 год. Чемпионат мира. Дир-Вэлли (США) – 5-е место.

Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), 3 раза становился призером этапов Кубка мира.

19.02.2011. Раубичи – 3-е место (бронза).

10.03.2012. Москва – 2-е место (серебро).

17.02.2013. Сочи (!!!) -- 3-е место (бронза).

Нынешний сезон:

На пьедестал не поднимался. Лучший результат:

14.01.2014. Этап Кубка мира. Валь Сент-Коме (Канада) – 12-е место.