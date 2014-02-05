Осипов Денис

Вид спорта – фристайл (лыжная акробатика).
Родился 17.07.1983 г. в Гомельской области.
Участие в зимних Олимпийских играх:
Прежде не участвовал. Дебютант Олимпиады в Сочи.
Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:
Принимал участие в двух чемпионатах мира. Лучший результат:
2011 год. Чемпионат мира. Дир-Вэлли (США) – 5-е место.
Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), 3 раза становился призером этапов Кубка мира.
19.02.2011. Раубичи – 3-е место (бронза).
10.03.2012. Москва – 2-е место (серебро).
17.02.2013. Сочи (!!!) -- 3-е место (бронза).
Нынешний сезон:
На пьедестал не поднимался. Лучший результат:
14.01.2014. Этап Кубка мира. Валь Сент-Коме (Канада) – 12-е место.