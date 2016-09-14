Семь медалей и 13 общекомандное место: кто из белорусов блистает на Паралимпиаде в Рио

Новости Беларуси. Эта среда выдалась богатой на паралимпийские награды. Сразу две медали высшей пробы завоевали наши спортсмены на играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро. Так, впервые в истории стартов Беларусь поднялась на высшую ступень пьедестала в фехтовании на колясках. Золото в медальную копилку принес белорус Андрей Праневич.

Еще одну награду высшей пробы завоевал пловец Владимир Изотов. Ему не только не было равных на дистанции 100 метров брассом.

Показав результат 1 минута 6,82 секунды, спортсмен сумел обновить рекорд Паралимпиад.

Метче, быстрее и увереннее. Всего очко решило исход этого поединка. Андрей Праневич одолел грозного Али Аммара.

И сделал невозможное, завоевав первое золото в истории белорусского фехтования на колясках.

Цену этой победы знает мать спортсмена. Год перед Играми шпажист тренировался до изнеможения.

Валентина Праневич, мать Андрея Праневича:

Последний год перед Олимпиадой они тренировались и утром, и вечером, ездил на тренировки. Давно мне говорил, что на эту Олимпиаду попадет, но медаль любую возьмет.

Шпажист в инвалидном кресле с детства. В фехтовании относительно недавно – 6 лет. Но, как говорится, метко. Первая Паралимпиада – и сразу золото. На Полотчине, откуда родом Андрей, говорят: победу ждали – Праневич лучший в Европе и третий в мире. В этом особая заслуга тренера.

Анатолий Борский, тренер Андрея Праневича по общефизической подготовке:

Это победа Семена Ефимовича Сущина. Не было бы его, и не было бы чемпиона Праневича. Семен Ефимович подарил ему вторую жизнь, он его уговорил заниматься, возил на первые тренировки сюда. Мог купить недвижимость на Канарах, а вместо этого вложил в строительство спортивного зала для инвалидов.

Даже после Игр тренировки у Андрея продолжатся. По обычной программе: две в день по пять часов каждая. Впереди у спортсмена борьба за Кубок мира. Там, уверены тренеры, Беларусь блеснет снова.

А это Владимир Изотов. 100 метров брассом он проплыл с паралимпийским рекордом ­– 1 минута 6 секунд.

И с огромным отрывом от преследователей. Наш пловец взял свое первое золото на Играх. До этого из Пекина и Лондона привозил только бронзу и серебро.

Первые медали пловец привез с юношеского чемпионата мира в США. Тогда о нем и заговорили. Тренер Игорь Михайлович амбиции своего воспитанника не преувеличивает: если участвовать, то побеждать.

К победе же в Рио Изотов шел 10 лет.

Игорь Корнеенко, тренер Владимира Изотова:

Мы к этой победе давно шли, давно работали над тем, чтобы добиться этого. Медаль, конечно, хотелось золотую. Было бы обидно, если бы он не завоевал. Пришлось бы тогда еще на одной Олимпиаде, еще четыре года ждать.

В копилке белорусской сборной на Паралимпиаде уже 7 медалей.

Из них три золотые завоевал белорусский Фелпс – Игорь Бокий. Благодаря в том числе ему наша страна занимает 13 строчку в зачете. Обходит Канаду, Францию, Мексику. И приближается к результатам, которые показала в Пекине и Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои поздравления с завоеванием медалей Андрею Праневичу и Владимиру Изотову направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что достижения паралимпийцев служат прекрасным примером для всех и укрепляют спортивную славу страны. Глава государства пожелал спортсменам и тренерскому штабу национальной команды крепкого здоровья и новых успехов.