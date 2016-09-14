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Разоблачение в Сети: ВАДА разрешало спортсменам принимать допинг

14 сентября 2016 13:26
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Очередной скандал назревает в мировом спорте. В Сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что десятки известных спортсменов принимали допинг с разрешения ВАДА. Информацию опубликовали хакеры, взломавшие базу данных Всемирного антидопингового агентства.

Сестры Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле – лишь некоторые персоны из скандального списка. В их крови были обнаружены запрещенные вещества, однако положительные пробы не помешали продолжить карьеру. Спортсмены уже поспешили оправдаться на своих страницах в социальных сетях, заявив, что принимали препараты из медицинских соображений. Однако от чего лечились – не сообщают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Скандал

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