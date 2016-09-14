Александр Лукашенко поздравил Андрея Праневича и Владимира Изотова с золотыми медалями Паралимпиады-2016

Новости Беларуси. Сразу две медали и обе высшей пробы завоевали наши паралимпийцы на играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро. Так, впервые в истории стартов Беларусь поднялась на высшую ступень пьедестала в фехтовании на колясках. Золото в медальную копилку принес белорус Андрей Праневич. В напряженном решающем поединке шпажистов наш соотечественник взял верх над Аммаром Али из Ирака.

31-летний Андрей Праневич прикован к инвалидной коляске с детства. До этого его лучшими результатами были золото первенства Европы в 2014 году и бронза чемпионата мира-2015.

С завоеванием золота Андрей Праневича поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добыв первую в истории Беларуси золотую награду по фехтованию на инвалидных колясках, ты еще раз продемонстрировал всему миру, что наша Родина богата спортивными талантами. Твоя победа, одержанная в упорном противостоянии с сильнейшими паралимпийцами планеты, укрепляет спортивную славу Беларуси.

Еще одну золотую медаль в копилку паралимпийской сборной принес пловец Владимир Изотов. В финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Изотов не только обошел своих соперников, но и обновил рекорд Паралимпиад. Это первая награда высшей пробы на играх четрехлетия у 28-летнего спортсмена. Прежде он завоевывал бронзу Игр в Пекине и серебро Лондона.

Свои поздравления спортсмену направил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От всей души поздравляю тебя с завоеванием высокого звания паралимпийского чемпиона. К бронзе Пекина и серебру Лондона ты наконец добыл золото Рио-де-Жанейро, подтвердив свое высокое спортивное мастерство. Твои достижения на международной спортивной арене служат прекрасным примером для всех занимающихся плаванием и укрепляют их уверенность в своих силах.

Таким образом, в копилке белорусской паралимпийской сборной уже 7 медалей, 5 из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.