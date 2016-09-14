Белорусы завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Рио

Новости Беларуси. И вновь хорошие новости из Бразилии. Очередное пополнение в медальной копилке белорусской паралимпийской сборной на играх четырехлетия в Рио-де Жанейро.

Минувшая ночь оказалась для белорусских паралимпийцев богатой на медали. У нашей команды сразу два золота. Так, Андрей Праневич принес в копилку сборной награду высшей пробы в фехтовании на колясках. В напряженном решающем поединке шпажистов наш соотечественник взял верх над Аммаром Али из Ирака.

31-летний Андрей Праневич прикован к инвалидной коляске с детства. До этого его лучшими результатами были бронза чемпионата мира-2015 и чемпионата Европы-2016, а также золото чемпионата Европы в 2014 году.

Семен Сущин, личный тренер Андрея Праневича:

Лучше не бывает, конечно, доволен. И учеников еще хватает, которые хотят, которые создают конкуренцию сегодня. Восемь лет занимаемся. Тренироваться два раза в день до трех часов. Получается пять раз в неделю. У нас впереди один старт, он может выиграть Кубок мира.

Еще одно золото завоевал пловец Владимир Изотов на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он не только обошел своих соперников, но и обновил рекорд Паралимпиад. Это первая награда высшей пробы на играх четырехлетия у 28-летнего спортсмена. Прежде он завоевывал бронзу Игр в Пекине и серебро Лондона. Теперь в копилке у белорусов 7 медалей Паралимпиады, 5 из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.