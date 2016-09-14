Новости Беларуси. Сразу две медали и обе высшей пробы завоевали наши паралимпийцы на играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро. Так, впервые в истории стартов Беларусь поднялась на высшую ступень пьедестала в фехтовании на колясках. Золото в медальную копилку принес белорус Андрей Праневич. В напряженном решающем поединке шпажистов наш соотечественник взял верх над Аммаром Али из Ирака. 31-летний Андрей Праневич прикован к инвалидной коляске с детства. До этого его лучшими результатами были золото первенства Европы в 2014 году и бронза чемпионата мира-2015.

За спортсмена особенно болели его родные и весь Полоцкий район. Именно оттуда родом новоиспеченный паралимпийский чемпион. В спорт Андрей пришел сравнительно поздно – в 25 лет. Несмотря на это, на своей первой Паралимпиаде уже завоевал золото.

Валентина Праневич, мать Андрея Праневича:

Он уезжал, давно мне уже говорит: «Мама, я на эту Олимпиаду по-любому попаду. Медаль я любую возьму». Последний год перед Олимпиадой они тренировались, утром и вечером ездил на тренировки.

Еще одно золото в копилку паралимпийской сборной принес пловец Владимир Изотов.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Изотов не только обошел своих соперников, но и обновил рекорд Паралимпиад. Это первая награда вышей пробы на играх четрехлетия у 28-летнего спортсмена. Прежде он завоевывал бронзу Игр в Пекине и серебро Лондона. Тренер пловца говорит: награда заслуженная. Высшей награды пловец ждал больше 10 лет.

Игорь Корнеенко, тренер Владимира Изотова:

Мы к этой победе давно шли. Работали над тем, чтобы добиться этого. Медаль хотелось золотую. Было бы обидно, если бы он не завоевал. Пришлось бы еще четыре года ждать.

Свои поздравления спортсменам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.