СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»

На протяжении всего года юные спортсмены мерились силами, мастерством и талантом на групповых и полуфинальных раундах. В итоге в титульный этап вышли четыре лучшие дружины. Победителем сезона в четвертый раз стала команда СДЮШОР «Смена».

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Данные соревнования уникальные, именно командные соревнования для детей, которые начинают свою спортивную карьеру, я надеюсь, продолжат ее в будущем достойно. Мы работаем, стараемся. На наш взгляд, детям важно дать не только возможность соревноваться, но для них это должен быть праздник, чтобы он у них запоминался и откладывался – я уверен, что так и будет. Когда они вырастут, они будут вспоминать с теплом об этом соревновании. Даже российская сторона, которая у нас принимала участие, отметила, что все прошло на очень высоком уровне.