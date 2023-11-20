СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»
Новости Беларуси. На кортах столичного Дворца тенниса целую неделю царил дух соперничества и ярких эмоций. Накануне здесь завершился финал пятого сезона «Золотой ракетки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.
На протяжении всего года юные спортсмены мерились силами, мастерством и талантом на групповых и полуфинальных раундах. В итоге в титульный этап вышли четыре лучшие дружины. Победителем сезона в четвертый раз стала команда СДЮШОР «Смена».
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Данные соревнования уникальные, именно командные соревнования для детей, которые начинают свою спортивную карьеру, я надеюсь, продолжат ее в будущем достойно. Мы работаем, стараемся. На наш взгляд, детям важно дать не только возможность соревноваться, но для них это должен быть праздник, чтобы он у них запоминался и откладывался – я уверен, что так и будет. Когда они вырастут, они будут вспоминать с теплом об этом соревновании. Даже российская сторона, которая у нас принимала участие, отметила, что все прошло на очень высоком уровне.
Отметим, для некоторых юных атлетов это первые крупные соревнования. Ведь возраст участников не превышал 12 лет. «Золотая ракетка» помогает сделать им первый шаг на пути к большой мечте.
Даниил Скоробогатый, участник турнира (СДЮШОР «Смена»):
Сто процентов был уверен, что мы выиграем. Я первый год участвую. У меня была мечта, плюс под первым номером.
Алина Добриян, участница турнира (РЦОР):
Мне он очень нравится, это мой самый любимый турнир. Там награждения классные, много людей, знакомых, командная игра, каждый друг друга поддерживает.
Мария Павловец, участница турнира (РЦОР):
У меня мечта – выиграть «Большой шлем» – «Ролан Гаррос».
– У меня есть мечта – выиграть «Большой шлем» и US Open.