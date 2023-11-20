Прямой эфир

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»

20 ноября 2023 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На кортах столичного Дворца тенниса целую неделю царил дух соперничества и ярких эмоций. Накануне здесь завершился финал пятого сезона «Золотой ракетки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»-1

На протяжении всего года юные спортсмены мерились силами, мастерством и талантом на групповых и полуфинальных раундах. В итоге в титульный этап вышли четыре лучшие дружины. Победителем сезона в четвертый раз стала команда СДЮШОР «Смена».

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Данные соревнования уникальные, именно командные соревнования для детей, которые начинают свою спортивную карьеру, я надеюсь, продолжат ее в будущем достойно. Мы работаем, стараемся. На наш взгляд, детям важно дать не только возможность соревноваться, но для них это должен быть праздник, чтобы он у них запоминался и откладывался – я уверен, что так и будет. Когда они вырастут, они будут вспоминать с теплом об этом соревновании. Даже российская сторона, которая у нас принимала участие, отметила, что все прошло на очень высоком уровне.

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»-4

Отметим, для некоторых юных атлетов это первые крупные соревнования. Ведь возраст участников не превышал 12 лет. «Золотая ракетка» помогает сделать им первый шаг на пути к большой мечте.

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»-7

Даниил Скоробогатый, участник турнира (СДЮШОР «Смена»):
Сто процентов был уверен, что мы выиграем. Я первый год участвую. У меня была мечта, плюс под первым номером.

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»-10

Алина Добриян, участница турнира (РЦОР):
Мне он очень нравится, это мой самый любимый турнир. Там награждения классные, много людей, знакомых, командная игра, каждый друг друга поддерживает.

СДЮШОР «Смена» выиграла в пятом сезоне турнира «Золотая ракетка»-13

Мария Павловец, участница турнира (РЦОР):
У меня мечта – выиграть «Большой шлем» – «Ролан Гаррос».
– У меня есть мечта – выиграть «Большой шлем» и US Open.

# Теннис # Сергей Рутенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Егора Сидорова признали первой звездой матча
20 ноября 2023 13:59

Хоккей. Егора Сидорова признали первой звездой матча

Белорусы выступят в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде
20 ноября 2023 13:57

Белорусы выступят в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде

Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии
20 ноября 2023 13:56

Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии