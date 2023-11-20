Белорусы выступят в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде

Трое белорусских представителей получили пропуски в полуфиналы открытого чемпионата России по плаванию на короткой воде. Он начался в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что двое показали лучшее время по итогам квалификации. Не знали равных Илья Шиманович на 100-метровке брассом и Алина Змушко на полтиннике этим же стилем. Виктор Стаселович вышел в 1/2 на сотне на спине. Кроме того, Константин Курочкин является первым запасным. Первые награды будут разыграны вечером. Старт медальной сессии в 17:30.