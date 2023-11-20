Прямой эфир

Белорусы выступят в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде

20 ноября 2023 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трое белорусских представителей получили пропуски в полуфиналы открытого чемпионата России по плаванию на короткой воде. Он начался в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выступят в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде-1

Интересно, что двое показали лучшее время по итогам квалификации. Не знали равных Илья Шиманович на 100-метровке брассом и Алина Змушко на полтиннике этим же стилем. Виктор Стаселович вышел в 1/2 на сотне на спине. Кроме того, Константин Курочкин является первым запасным. Первые награды будут разыграны вечером. Старт медальной сессии в 17:30.

# Плавание # Алина Змушко # Илья Шиманович # Виктор Стаселович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии
20 ноября 2023 13:56

Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии

Футбол. Стало известны, кто будет обслуживать матч Беларусь – Косово
20 ноября 2023 13:56

Футбол. Стало известны, кто будет обслуживать матч Беларусь – Косово

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России
20 ноября 2023 10:54

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России