Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии

Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21 года, проиграла сверстникам из Хорватии в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни с 73-й минуты действовали вдесятером и не смогли дотерпеть, пропустив в самой концовке. В турнирной таблице дружина располагается на предпоследнем месте. Шансов выйти на Евро нет.