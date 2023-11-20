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Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии

20 ноября 2023 13:56
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Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21 года, проиграла сверстникам из Хорватии в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу U21 проиграла сверстникам из Хорватии-1

Наши парни с 73-й минуты действовали вдесятером и не смогли дотерпеть, пропустив в самой концовке. В турнирной таблице дружина располагается на предпоследнем месте. Шансов выйти на Евро нет.

# Футбол # Фотофакт

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