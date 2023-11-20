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Хоккей. Егора Сидорова признали первой звездой матча

20 ноября 2023 13:59
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Егор Сидоров продолжает набирать висты в Западной хоккейной лиге. Этой ночью он оформил дубль и был признан первой звездой противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Егора Сидорова признали первой звездой матча-1

Особенно шикарной получилась первая шайба форварда. Как видно, с техникой у белоруса все в порядке. «Саскатун» был сильнее «Свифт Бронкоса» – 4:1. Наш земляк завершил встречу с показателем полезности +2. Всего в 19 матчах сезона у Сидорова 29 результативных действий. Он является лучшим снайпером клуба и занимает третье место во всей лиге.

# Хоккей # Егор Сидоров # Фотофакт

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