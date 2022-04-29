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«Сделать спорт продаваемым». Как планируют развивать белорусский футбол в НОК?

29 апреля 2022 20:15
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Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла международная конференция по спортивному маркетингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В которой приняли участие именитые эксперты, в частности, президент MMA-промоушена BRAVE CF Мохаммед Шахид из Бахрейна.

«Это сложно пережить и понять». Что обсудили на международной конференции по спортивному маркетингу в Минске? Подробности здесь.

«Сделать спорт продаваемым». Как планируют развивать белорусский футбол в НОК?-1

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси:
Если мы возьмем, условно говоря, чемпионаты ряда стран: Нидерландов, либо польский чемпионат. Не сказать, что там команды, футбол, допустим, футболисты намного квалифицированнее, чем наши. Тем не менее они делают такое шоу, обертку, что там приходят, наполняемость большая, они продают телеправа, они работают с коммерческими партнерами. И мы хотим сделать так, чтобы в Беларуси эта работа продолжалась, чтобы было какое-то движение вперед в плане взаимодействие со зрителем, взаимодействие с частным бизнесом, с государственными структурами. Как говорится, сделать спорт продаваемым.

# Государственная политика в области спорта # Мохаммед Шахид # Виталий Островский # Фотофакт

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