«Сделать спорт продаваемым». Как планируют развивать белорусский футбол в НОК?

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси:

Если мы возьмем, условно говоря, чемпионаты ряда стран: Нидерландов, либо польский чемпионат. Не сказать, что там команды, футбол, допустим, футболисты намного квалифицированнее, чем наши. Тем не менее они делают такое шоу, обертку, что там приходят, наполняемость большая, они продают телеправа, они работают с коммерческими партнерами. И мы хотим сделать так, чтобы в Беларуси эта работа продолжалась, чтобы было какое-то движение вперед в плане взаимодействие со зрителем, взаимодействие с частным бизнесом, с государственными структурами. Как говорится, сделать спорт продаваемым.