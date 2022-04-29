Белорусские гимнастки взяли серебро и бронзу на международных соревнованиях в Омске

В Омске завершилось многоборье на международных соревнованиях по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой. У наших граций – серебро и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионкой турнира стала Алина Горносько. За свои выступления гимнастка получила от судей 131 балл и 35 сотых. Победительнице, россиянке Марии Победушкиной, она уступила менее двух баллов. На подиум поднялась и Анастасия Салос – она завоевала бронзовую медаль. Турнир завершится уже 30 апреля. Участие в нем принимают также гимнастки из Узбекистана, Армении, Грузии и Казахстана.