«Это сложно пережить и понять». Что обсудили на международной конференции по спортивному маркетингу в Минске?
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла международная конференция по спортивному маркетингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В которой приняли участие именитые эксперты, в частности, президент MMA-промоушена BRAVE CF Мохаммед Шахид из Бахрейна.
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Своими наработками поделились в том числе и гости из России. Директор Департамента клиентского сервиса футбольного клуба «Локомотив» Антон Лаптев, а также генеральный директор акционерного общества «Мой спорт» Андрей Марков. Участники конференции обсудили насущные вопросы, поделились мнениями и дали практические рекомендации по развитию и продвижению спортивного бренда.
Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN (Россия):
Есть огромное количество векторов развития на сегодняшний момент. Компетенции, которыми обладают профессиональные спортсмены, уникальные. Дело в том, что обычным людям это сложно пережить и понять. Когда человек стремится к олимпийским медалям, к победам на чемпионатах мира и Европы, мне кажется, то, что мы сейчас пытаемся ребятам донести – это важность упаковки этих знаний. Каким-то образом создать из этого продукт, чуть ли не книгу, чтобы передать это будущим поколениям и вдохновить своими историями новых людей, которые приходят в разные виды спорта. Ведь каждый из спортсменов несет в себе этот уникальный опыт, который может быть интересен для широких масс.
Немалый интерес у экспертов вызвала тема «Спортивный маркетинг в условиях неопределенности и новой реальности». Участники поделились мнениями, как взаимодействовать с клиентами и зрителями в новых условиях. А также обсудили алгоритмы работы с аналитическими данными и возможности монетизации и продвижения личного бренда.