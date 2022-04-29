«Это сложно пережить и понять». Что обсудили на международной конференции по спортивному маркетингу в Минске?

Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN (Россия):

Есть огромное количество векторов развития на сегодняшний момент. Компетенции, которыми обладают профессиональные спортсмены, уникальные. Дело в том, что обычным людям это сложно пережить и понять. Когда человек стремится к олимпийским медалям, к победам на чемпионатах мира и Европы, мне кажется, то, что мы сейчас пытаемся ребятам донести – это важность упаковки этих знаний. Каким-то образом создать из этого продукт, чуть ли не книгу, чтобы передать это будущим поколениям и вдохновить своими историями новых людей, которые приходят в разные виды спорта. Ведь каждый из спортсменов несет в себе этот уникальный опыт, который может быть интересен для широких масс.